Basket, il brindisino Marco Stasi eletto presidente della Fip Puglia

Marco Stasi, 42enne brindisino, è il nuovo presidente del comitato Fip Puglia: il responso è arrivato dall’Assemblea straordinaria elettiva svoltasi a Bari nella giornata di martedì che ha visto l’elezione di Stasi con 92 voti, a fronte dei 72 voti ottenuti dall’altro candidato Massimo De Agazio.

Eletti anche i sei membri del Consiglio Regionale: si tratta di Addolorata Armienti, Angela Basile, Valentino Mandolfo, Francesco Mevoli, Francesco Saverio Padalino e Francesco Stola.

I neoeletti presidente e consiglieri resteranno in carica fino al 2028, cioè per il periodo residuo sino al termine del quadriennio olimpico 2025/2028.

Marco Stasi, 42 anni, avvocato dal 2016, è Responsabile Sviluppo Italia di Associazione Diplomatici (NGO impegnata nella formazione degli studenti di tutto il mondo con Status Consultivo presso il Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite) e lavora come legal expert per il gruppo Valtur Nicolaus.

Già consigliere Comunale a Brindisi, con delega all’Università ed alle politiche giovanili, vanta una carriera ultraventennale come atleta tesserato FIP dal 2002, durante la quale ha militato in diverse società della pallacanestro pugliese, l’ultima delle quali il Basket San Donaci con cui ha disputato in questa stagione il campionato di Divisione Regionale 3.

Da dirigente sportivo, ha lavorato con l’U.S. Lecce Calcio, supportando lo staff tecnico della prima squadra, in particolare nella stagione 2011/2012 nel campionato di serie A. È stato istruttore minibasket a Lequile e dirigente del settore giovanile in Lega A con la New Basket Brindisi (2014/2015). Dal 2016 è stato prima addetto agli arbitri, poi Team Manager ed infine General Manager della Pallacanestro Lupa Lecce. Socio fondatore della Virtus Basket Brindisi, dal 2022 ad oggi ha ricoperto la carica di General Manager dell’Assi Basket Brindisi.

Ha conseguito una formazione specialistica presso la SDA Bocconi School of Management, con un Master in Sport Marketing & Sponsorship, e Il Sole 24 Ore Business School, con un focus sulla gestione degli eventi sportivi.