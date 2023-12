Bimba morta dopo il parto a Cisternino: effettuata l’autopsia

È stata effettuata dal medico legale Domenico Urso nella mattinata di ieri, 14 dicembre, l’autopsia sul corpicino della bimba di Cisternino partorita in casa lo scorso 5 dicembre e morta, secondo quanto dichiarato dalla madre, appena dopo la nascita.

La 34enne cistranese, che agli inquirenti ha dichiarato di non essere al corrente del proprio stato interessante, è indagata per il reato di interruzione colposa di gravidanza: per questa ragione, all’esame autoptico ha partecipato anche il suo perito di parte, il medico legale Marcello Invidia.

Il PM della Procura di Brindisi Alfredo Manca ha concesso al dottor Urso 60 giorni per il deposito della perizia, che sarà corredata anche dagli esami istologici, eseguiti nelle prossime settimane, utili a determinare causa e momento del decesso, nonché l’età gestazionale.

La madre della bimba è stata ricoverata per qualche giorno presso il reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale Perrino a seguito di una emorragia post partum rilevata dai sanitari intervenuti su richiesta dei famigliari della donna. In quella occasione, il personale del 118, una volta sul posto, non ha potuto che constatare l’avvenuto decesso della bambina.

