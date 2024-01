Bimba tarantina trasportata al Bambino Gesù: perfetta collaborazione tra Asl, Prefettura e Aeronautica

Era nata da poche ore quando, accompagnata dal papà, è stata imbarcata con un volo sanitario urgente sul C-130J della 46esima Brigata dell’Aeronautica Militare in direzione del Bambino Gesù di Roma, ma i suoi genitori, già prima che venisse al mondo, sapevano che a Taranto i sanitari non sarebbero stati attrezzati per curare la sua seria patologia cardiaca: sono stati resi noti dalla direzione sanitaria del Santissima Annunziata alcuni delicati dettagli circa la vicenda della neonata tarantina che si trova adesso nella capitale, dove i medici di quello che è uno dei migliori ospedali pediatrici al mondo stanno attentamente valutando la sua situazione al fine di predisporre le cure più idonee.

È frutto della collaborazione perfetta tra Asl, Prefettura e Aeronautica, come ha sottolineato la cardiologa Cosima Farilla, il trasporto in sicurezza della bimba, nata alla 34esima settimana con parto cesareo nel reparto di Ostetricia e Ginecologia del nosocomio jonico, diretto dal dottor Emilio Stola, e immediatamente affidata alle cure dell’Unità di Terapia Intensiva Neonatale, guidata dalla dottoressa Lucrezia De Cosmo.

L’ambulanza (guidata dagli autisti Fortunato Santoro e Dario Maggiore) è stata imbarcata sul velivolo, in partenza da Brindisi, con tutte le apparecchiature mediche necessarie all’assistenza della piccola, con la quale hanno viaggiato la neonatologa Valeria Bisceglie e l’infermiera dell’UTIN Antonia Branio.

“Il mio più sentito ringraziamento va al nostro personale sanitario e tecnico che, ancora una volta, ha dimostrato di poter gestire al meglio, in condizioni di stress acuto, ogni situazione emergenziale – ha affermato il Direttore Generale – che con la consueta solerzia e professionalità ha portato a compimento questa eccezionale missione”, ha dichiarato il Direttore Generale Vito Gregorio Colacicco.

