Brindisi: 3 milioni di euro dalla Regione per la bonifica della discarica di Autigno

Su proposta dell’assessora all’Ambiente Anna Grazia Maraschio, sono stati stanziati con delibera di giunta regionale, nella giornata di oggi, 8 aprile, 2.950.900 euro per la bonifica e messa in sicurezza della discarica di Autigno, sito di proprietà del Comune di Brindisi rimasto chiuso dal 2015, dopo più di tre anni di sequestro per la contaminazione della falda acquifera da percolato che, anziché essere accumulato e fermato in superficie, ha attraversato il terreno.

Soddisfazione è stata espressa dal consigliere regionale del PD e presidente del Comitato regionale di Protezione civile Maurizio Bruno, che ha ringraziato Maraschio e, a proposito del sito di Rsu Nubile, ha parlato di “spada di Damocle che pende da troppi anni sul territorio e sulla popolazione di Brindisi”: “Ora bisogna solo mettersi al lavoro, non sbagliare nulla, non attendere oltre e rimettere finalmente in moto un sito fondamentale non solo per tutta la comunità brindisina, ma per l’ambiente, i costi, la salute e la sicurezza di tutti”, ha concluso Bruno.

Senza Colonne è su Whatsapp. E’ sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati

Ed è anche su Telegram: per iscriverti al nostro canale clicca qui