Brindisi: denunciata la donna che ha investito l’anziana in via Appia, sequestrata la macchina

Sarebbe stata denunciata per lesioni colpose gravissime la donna che nel pomeriggio di ieri, 26 aprile, a bordo di una Fiat Grande Punto, ha investito un’anziana che attraversava la strada, all’incrocio tra via Appia e via Verona, a Brindisi. Pur essendo risultata negativa ai test alcolemico e tossicologico, le sarebbe stata ritirata la patente, mentre il mezzo sarebbe stato sottoposto a sequestro.

Intanto , restano gravi le condizioni della signora travolta, ricoverata nel reparto di Terapia Intensiva dell’ospedale Perrino in prognosi riservata.

Al vaglio degli agenti della Polizia Locale di Brindisi, intervenuti per i rilievi utili a ricostruire la dinamica del sinistro, vi sono i filmati delle videocamere di sorveglianza della zona, che potrebbero aver registrato il momento esatto dell’impatto, offrendo un contributo decisivo alle indagini.

