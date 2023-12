Brindisi, malore alla guida: 25enne muore alle porte della città

Un venticinquenne brindisino è morto nel pomeriggio di oggi, 26 dicembre, presumibilmente per un malore, mentre era alla guida della sua Ford Focus nei pressi della rotatoria che collega via Appia, nel centro abitato di Brindisi, con la Strada Statale 7 per Taranto.

I soccorsi sono stati allertati da altri automobilisti, che hanno visto la vettura sbandare per qualche centinaio di metri prima di arrestarsi sul lato destro della carreggiata. Gli operatori del 118, sopraggiunti da lì a poco dal vicino ospedale Perrino, hanno insistentemente provato a rianimare il giovane, ma purtroppo ogni tentativo è stato vano.

La salma sarebbe già stata restituita alla famiglia.

Senza Colonne è su Whatsapp. E’ sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati

Ed è anche su Telegram: per iscriverti al nostro canale clicca qui