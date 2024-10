Brindisi: trovato in possesso di oltre 1 chilo di cocaina, arrestato 37enne albanese

Nella mattinata odierna, la Polizia di Stato di Brindisi ha proceduto all’arresto di un cittadino albanese di anni 37, residente nel capoluogo messapico, fermato mentre era alla guida di un’autovettura di grossa cilindrata.

Durante il controllo del veicolo, effettuato dagli operatori della Sezione Polizia Stradale di Brindisi e del Distaccamento Polizia Stradale di Fasano sulla S.P. ex SS16, sono emerse circostanze sospette tali da richiedere ulteriori accertamenti da parte degli agenti.

A seguito di attente verifiche, all’interno del vano bagagliaio, occultato in una intercapedine, è stato rinvenuto un involucro contenente grammi 1142 di sostanza stupefacente del tipo cocaina. Sul posto sono intervenute in ausilio le unità cinofile della Polizia di Frontiera di Brindisi.

Il cittadino straniero, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato arrestato ed associato alla Casa Circondariale di Brindisi.

Sono in corso ulteriori indagini per chiarire l’esatta provenienza e destinazione della sostanza sequestrata.

