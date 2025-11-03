Calabria: poliziotti salentini salvano anziano intrappolato in auto durante maltempo

Momenti di paura e coraggio, venerdì 31 ottobre, lungo la Statale Jonica 106, dove la furia del maltempo ha messo in ginocchio numerosi centri del Crotonese e del Catanzarese. In mezzo all’acqua e al fango, due giovani agenti della Polizia di Stato pugliesi hanno salvato una vita.

Si tratta di Luca Nestola, originario di Copertino (Lecce), e Cosimo Marciano, di Palagiano (Taranto), entrambi 27enni e in servizio presso la Questura di Crotone. I due poliziotti, impegnati in un intervento di emergenza lungo la statale, si sono accorti di un’auto in difficoltà: una vecchia Opel station wagon bloccata nell’acqua e nel fango, con all’interno un anziano visibilmente in pericolo.

Senza esitazione, Nestola e Marciano si sono fatti strada tra le correnti e i detriti per raggiungere il veicolo, riuscendo a trarre in salvo il conducente e a metterlo in sicurezza, mentre intorno imperversava la tempesta.

L’intervento è avvenuto nel territorio di Belcastro, un’area tra le più colpite dall’ondata di maltempo, dove l’esondazione del torrente Umbro a Cropani aveva già trasformato strade e campagne in veri e propri corsi d’acqua, rendendo la viabilità estremamente pericolosa.