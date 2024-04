Canosa: coppia di coniugi coinvolta in incidente stradale, morto il marito

Un uomo canosino di 49 anni, Antonio Catalano, è morto e sua moglie è rimasta ferita in un incidente stradale verificatosi la scorsa notte sulla strada provinciale 231, alle porte di Canosa di Puglia: i coniugi, a bordo di una Peugeot 3008 condotta dall’uomo, si stavano recando a soccorrere alcuni famigliari che a loro volta erano rimasti coinvolti in un incidente poco prima.

Sembra che Catalano, morto sul colpo, per cause ancora non del tutto chiare abbia perso il controllo del veicolo, impattando violentemente contro il new jersey. La moglie, che per una drammatica coincidenza proprio oggi compie gli anni, è stata condotta in codice rosso all’ospedale Bonomo di Andria.

Sul posto sono intervenuti il personale dell’OER (Operatori Emergenza Radio) per i soccorsi, i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza della zona dell’incidente e la Polizia, a cui spetta il compito di ricostruire la dinamica del sinistro.

Durissima è stata la reazione del sindaco di Canosa, che ha tuonato contro il presidente della Provincia: “Sin dal giorno del mio insediamento, i lavori di completamento e messa in sicurezza di un’arteria stradale fondamentale quale la SP2, sono stati sempre oggetto della nostra costante attenzione. Purtroppo, però, nonostante i numerosi incontri che hanno avuto luogo in Provincia con il Presidente Bernardo Lodispoto durante tutto questo tempo, nulla è accaduto. Quello che avevamo più volte preannunciato al presidente Lodispoto si è tragicamente verificato questa notte. Se la strada fosse stata messa in sicurezza, ora non saremo qui a parlare di tutto questo, non è possibile aspettare che qualcuno perda la vita per poi intervenire. Quanto accaduto ci rattrista e ci lascia attoniti, di fronte a un triste epilogo che poteva benissimo essere evitato. Non sono più disposto a tollerare tutto questo: se il presidente Lodispoto non è in grado di garantire sicurezza su questo tratto stradale, che la chiudesse al traffico!

Con la vita della gente non si scherza. La sicurezza stradale è una priorità ma dinnanzi a quanto verificatosi, parlarne è veramente difficile”.

Senza Colonne è su Whatsapp. E’ sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati

Ed è anche su Telegram: per iscriverti al nostro canale clicca qui