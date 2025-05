Canosa di Puglia: aggredito a bastonate per una mancata precedenza, grave 60enne

Sarebbe stata una mancata precedenza la causa della lite, poi sfociata in un’aggressione a bastonate, avvenuta a Canosa di Puglia questa mattina, 26 maggio: l’episodio si è verificato in via Rovetta, nei pressi di un supermercato, e ha visto protagonisti due 60enni che, stando a quanto ricostruito dagli agenti del Commissariato cittadino ascoltando alcuni testimoni, avrebbero iniziato a discutere perché uno dei due non avrebbe lasciato passare l’altro ad un incrocio. Al culmine del litigio l’aggressore, poi denunciato in stato di libertà per lesioni aggravate, ha aperto il portabagagli della sua auto tirando fuori una mazza con la quale ha iniziato a colpire violentemente l’altro uomo.

La vittima ha riportato lesioni serie e si trova attualmente nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Bonomo di Andria.

L’arma del delitto è stata recuperata e sequestrata dai poliziotti.

Marina Poci