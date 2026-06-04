Canosa, fatto esplodere il bancomat della Credem: banda in fuga dopo le minacce a un vigilante

Il bancomat della filiale Credem di Canosa di Puglia, nel nord Barese, è stato fatto esplodere pochi minuti prima delle cinque del mattino.
La violenta deflagrazione ha danneggiato la struttura esterna dell’istituto di credito. Secondo una prima ricostruzione, ad agire sarebbe stato un gruppo composto da almeno quattro persone con il volto coperto.
I malviventi sono stati sorpresi da un vigilante di un istituto privato. Ne sarebbe nato uno scambio di minacce, prima della fuga della banda a bordo di un’auto scura.
Per rallentare l’intervento delle forze dell’ordine, i ladri avevano posizionato chiodi a quattro punte lungo via Kennedy, dove si trova la banca, e su un tratto della vicina via Corsica.
Non è ancora chiaro se il gruppo sia riuscito a portare via il denaro contenuto nello sportello automatico. Sull’accaduto indaga la polizia.