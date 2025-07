Canti alla Luna: big della musica e dell’arte sulla Rotonda di Mottola

Dopo il grande successo della prima edizione, il Premio Canti Alla Luna – Festival d’Arti e d’Autore – torna il 21 luglio 2025 a Mottola (TA), confermandosi tra gli appuntamenti culturali più attesi dell’estate pugliese. L’evento, a ingresso libero, si terrà alle ore 21:00 nella splendida cornice de “La Rotonda”, con il patrocinio del Comune di Mottola, l’importante contributo dell’Assessore alla Cultura Beatrice Ottaviani e il supporto del media partner Ciccio Riccio.

A condurre la serata saranno Marcello Biscosi, Mino Molfetta e Valentina Molfetta, mentre la direzione artistica è affidata al cantautore Aldo Losito. “La Rotonda”, per l’occasione chiusa al traffico, ma aperta alle arti, si trasformerà in un’arena naturale incastonata tra i paesaggi mozzafiato della provincia di Taranto, i rilievi della Basilicata e le vette del Pollino.

Un pianoforte bianco a coda, circondato da archi e strumenti orchestrali, sarà il cuore scenografico di una notte che promette magia ed emozione. Alla luce della luna, si alterneranno sul palco alcuni tra i più importanti protagonisti della musica e della cultura italiana: Tricarico, Sergio Caputo, Franco Fasano, Mauro Repetto (co-fondatore e coautore dei successi degli 883), Cesko (from Après La Classe), Silvia Salemi, Verdiana (vincitrice di Tale e Quale Show), Mimmo Cavallo (autore per Zucchero), Bungaro, Rakele, il Prof. Giuseppe Ciriaci (pittore) e il giornalista e scrittore Gianmarco Di Napoli. Ogni artista proporrà versioni acustiche e orchestrali dei propri brani, dando vita a interpretazioni intime, originali e coinvolgenti. A ciascuno verrà consegnata la targa-premio “Canti alla Luna 2025”, come riconoscimento alla carriera e al valore artistico.

Il Premio Canti Alla Luna è molto più di un festival: è un’esperienza collettiva fatta di musica, parole, arte e luce. Un viaggio emozionante nel cuore della creatività, da vivere insieme sotto la luna di luglio, nel cuore della Puglia… e nel cuore di tutti noi.