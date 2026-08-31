Carta e cartone, in Puglia raccolte oltre 220mila tonnellate: crescita dell’1,5% nel 2025

Continua a crescere in Puglia la raccolta differenziata di carta e cartone. Nel 2025 sono state raccolte complessivamente 220.153 tonnellate di materiali cellulosici, con un incremento dell’1,5% rispetto all’anno precedente. Una quantità che, se pressata, sarebbe sufficiente a riempire sei volte il Castello Aragonese di Taranto.

È quanto emerge dal 31° Rapporto annuale sulla raccolta e il riciclo di carta e cartone in Italia pubblicato da Comieco, il Consorzio nazionale per il recupero e il riciclo degli imballaggi cellulosici.

La resa media regionale sfiora i 57 chilogrammi per abitante, un risultato superiore alla media del Sud e delle Isole ma ancora distante dai 67,5 chilogrammi pro capite registrati a livello nazionale.

«La Puglia conferma una crescita della raccolta differenziata – sottolinea Roberto Di Molfetta, direttore generale di Comieco – ma deve aumentare l’intercettazione della componente cellulosica sul totale dei rifiuti urbani prodotti». La percentuale regionale è infatti ferma al 12%, contro un obiettivo minimo del 14%, con le criticità maggiori concentrate soprattutto nelle province di Foggia e Taranto.

Secondo Comieco, in Puglia esiste ancora un potenziale di crescita di almeno 25mila tonnellate all’anno. Un miglioramento sia nella quantità sia nella qualità della raccolta potrebbe generare per i Comuni pugliesi benefici economici stimati in almeno 8 milioni di euro annui, tra maggiori corrispettivi e minori costi di smaltimento.

Nel 2025 il Consorzio ha gestito l’avvio a riciclo di circa 165mila tonnellate di carta e cartone in Puglia, pari a quasi il 75% della raccolta differenziata regionale. Sono 248 i Comuni convenzionati, ai quali sono stati riconosciuti corrispettivi per oltre 15 milioni di euro.

Sul territorio emergono differenze significative. Bari si conferma il principale bacino regionale in termini di quantità complessivamente raccolte, mentre Lecce conquista il primato per resa pro capite con 68,1 chilogrammi per abitante, superando anche la media nazionale. Seguono Bari con quasi 63 chili, Brindisi con 53,8 e la Bat con 52,8. Più indietro Foggia, con 46 chili per abitante, e Taranto, ultima in regione con 44,2.

A livello nazionale, nel 2025 la raccolta differenziata di carta e cartone ha sfiorato i 4 milioni di tonnellate, aumentando dell’1,6% rispetto al 2024, pari a circa 61mila tonnellate in più. Il tasso di riciclo degli imballaggi cellulosici ha raggiunto il 93,1%, già ampiamente superiore all’obiettivo dell’85% fissato dall’Unione Europea per il 2030.

Per la prima volta, inoltre, il Sud e le Isole hanno superato complessivamente la soglia del milione di tonnellate raccolte, contribuendo in maniera significativa alla crescita nazionale.