Eventi in Puglia oggi: Carofiglio a Bisceglie, Beatles sinfonici a Taranto, Los Locos a Martina Franca

Ultimo giorno di agosto con un calendario ancora molto ricco in Puglia. Oggi, lunedì 31 agosto 2026, si va dalla serata di Gianrico Carofiglio a Bisceglie al grande omaggio sinfonico ai Beatles a Taranto, dai Los Locos a Martina Franca alla BandAdriatica, passando per teatro, feste patronali, incontri culturali e appuntamenti enogastronomici.

A Bari prosegue il programma de Le Due Bari. Alle 18.30 da Largo Adua parte Walking Stories – Madonnella, passeggiata sonora di circa due chilometri e 90 minuti attraverso la storia del quartiere e del lungomare. La partecipazione è gratuita ma con prenotazione obbligatoria, per un massimo di 30 persone; infoline 328 5811759. Alle 20.30 in Largo Monsignor Curi è invece in programma Charcoal Sparkle, spettacolo che mescola danza contemporanea e arti circensi, mentre alle 21 all’Anfiteatro Arena della Pace va in scena L’impresario delle Smirne di Carlo Goldoni. Gli appuntamenti del cartellone sono a ingresso libero.

Interessante anche la proposta musicale a Binetto. Alle 20 in Piazza Municipio l’Orchestra Sinfonica della Città Metropolitana di Bari presenta “No grazie, chi a Sanremo non è mai andato in gara”, diretta da Vittorio Pasquale con la voce solista di Badrya Razem. In programma brani di Gianna Nannini, Edoardo Bennato, Francesco De Gregori, Paolo Conte, Pino Daniele, Antonello Venditti, Ivano Fossati, Fabrizio De André e altri protagonisti della canzone italiana. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

A Capurso si conclude il nucleo centrale dei festeggiamenti per la Madonna del Pozzo. Dopo le celebrazioni religiose, intorno alle 20 è previsto il rientro processionale del Quadro della Madonna verso il Santuario e alle 21 la musica con Le Stelle di Hokuto, nell’ambito del programma civile della festa patronale.

Uno degli appuntamenti culturali più importanti della giornata è a Bisceglie, dove Libri nel Borgo Antico affida la chiusura a Gianrico Carofiglio. Alle 20.30 nel Piazzale del Tempio San Giuseppe – Universo Salute Opera Don Uva, lo scrittore e magistrato sarà protagonista dell’evento-spettacolo “Elogio dell’ignoranza e dell’errore”. Per informazioni sono disponibili i numeri 080 3960970 e 392 6012185.

Nel Foggiano, a Cerignola, l’ultima giornata di Jazz in Piazza 2026 è dedicata soprattutto alla formazione. Dopo i concerti del fine settimana, oggi sono previste le masterclass di Mario Rosini, dedicate a canto e pianoforte, e del sassofonista Gaetano Partipilo, incentrate sul sax e sull’improvvisazione jazz, negli spazi di Palazzo Fornari.

Nel Brindisino l’appuntamento culturale da segnalare è a Mesagne. Alle 20 nell’Atrio del Castello Normanno Svevo, la psicoanalista Silvia Lippi presenta Sorellanze. Per una psicoanalisi femminista. L’incontro, inserito nel cartellone Mesagne Estate e nella rassegna “Note e-motive”, sarà moderato da Stefania Pasimeni. Ingresso libero e gratuito; informazioni al 335 6813454.

È però Taranto, ancora immersa nell’atmosfera dei Giochi del Mediterraneo, a proporre uno dei programmi più articolati. Alle 20.30 sul sagrato della Concattedrale Gran Madre di Dio l’Orchestra ICO della Magna Grecia e il L.A. Chorus presentano “All You Need Is Love – Beatles in Symphony”, con gli arrangiamenti e la direzione di Valter Sivilotti e Luigi Leo maestro del coro. La prenotazione è gratuita attraverso Eventbrite; informazioni al 392 9199935.

Sempre a Taranto, dalle 18.30 in Piazza della Vittoria prende il via Mediterraneo in Piazza – Il Villaggio dello Sport. Alle 20 al Baronè di corso Due Mari è annunciato il live di Make Your Band, mentre alle 21 in Piazza Maria Immacolata il Pelagos World Music Festival chiude le sue dieci serate con la BandAdriatica, formazione che fonde sonorità pugliesi, balcaniche e mediterranee. Dalle 18 sono attivi anche gli spazi food e merchandising. Alle 22 a Spazioporto è previsto inoltre un dj set del Mediterranean Game Music Village.

A Martina Franca cala il sipario sulla terza edizione della Festa della Bombetta. Piazza d’Angiò ospita ancora gli stand dei macellai, le preparazioni alla brace e i vini del territorio. Gran finale musicale con i Los Locos, protagonisti del 90 Caliente Live Concert, tra ritmi latinoamericani e tormentoni che hanno segnato diverse estati italiane. Gli spettacoli sono a ingresso gratuito.

A Manduria, invece, si conclude la rassegna Venti eventi alle 20.20. Dalle 18.20 alle 20.20, in una cava nelle campagne manduriane, è prevista “In the cave in the light”, performance di danza al tramonto con Anita Lorusso. Anche questo appuntamento è a ingresso libero.

Nel Salento entra nel vivo la Festa di Sant’Oronzo a Campi Salentina, affiancata dalla manifestazione “Il Granaio di Terra d’Otranto”. Dalle 18 aprono mostre dedicate ad attrezzi agricoli, fotografie storiche e artigianato; alle 18.30 il convegno sui grani antichi e la biodiversità, alle 20.30 degustazioni e dimostrazioni di preparazione delle orecchiette e lavorazione dei cesti. Sul versante religioso, alle 20 è prevista l’uscita del busto argenteo di Sant’Oronzo, la consegna delle chiavi della città e la processione.

A Maglie, alle 21.15 nell’Atrio del Liceo Capece, si chiude la ventiduesima edizione della rassegna teatrale Chiari di Luna con “Mio figlio Francesco”, scritto da Massimo Giordano e diretto da Ariele Vincenti. Claire Vallet interpreta Pica de Bourlemont raccontando San Francesco attraverso gli occhi della madre, accompagnata da Angela Cosi all’arpa e Giorgia Santoro ai flauti. Apertura porte alle 20.45, biglietto 15 euro, informazioni 0836 484092.

Infine a Santa Maria al Bagno, marina di Nardò, è in programma la serata musicale “Salentu Cantu” in Piazza Golda Meir. Per consentire lo svolgimento dell’evento, il Comune ha disposto il divieto di circolazione e sosta sull’intera piazza dalle 9 di oggi fino alle 5 di martedì mattina, indicazione utile per chi intende raggiungere la località in auto.

Tra gli appuntamenti di maggiore richiamo della serata emergono dunque Carofiglio a Bisceglie, il concerto sinfonico dedicato ai Beatles a Taranto, BandAdriatica, i Los Locos a Martina Franca e il teatro di Maglie. Per chi preferisce gli incontri culturali, Mesagne offre Silvia Lippi; per tradizioni e gastronomia, le alternative principali sono Campi Salentina e la Festa della Bombetta.