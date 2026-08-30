Eventi in Puglia oggi: Venditti a Ostuni, Marina Rei a Gravina, Finardi a Salice, Branduardi a Bisceglie e Servillo a Galatina

Dalla grande musica italiana agli incontri con gli scrittori, dal jazz al teatro, fino alle feste popolari e all’enogastronomia. È particolarmente ricco il calendario degli appuntamenti di oggi, domenica 30 agosto 2026, in Puglia. Tra gli eventi di maggiore richiamo spiccano Antonello Venditti a Ostuni, Marina Rei a Gravina in Puglia, Eugenio Finardi con Raffaele Casarano a Salice Salentino, Aldo Cazzullo con Angelo Branduardi a Bisceglie, Peppe Servillo a Galatina e Pierdavide Carone a Taranto.

A Bari la quinta edizione dell’A-Riva Festival si conclude con due concerti contemporanei, entrambi alle 21 e a ingresso gratuito. Al Waterfront di San Girolamo Filippo Graziani propone Ottanta – Buon compleanno Ivan, omaggio al padre Ivan Graziani; a Villa Longo de Bellis, a Santo Spirito, la pianista e cantante jazz Francesca Tandoi presenta invece Piano Solo – Songbook Vol. 1, in prima nazionale. Per informazioni è indicato il numero 080 2055856.

Sempre a Bari, dalle 20.30 al Chiostro di Santa Chiara, serata conclusiva del Premio Rota. Verrà premiato il violinista e compositore Rodrigo D’Erasmo, che sarà poi protagonista di Caracas Suite con Pierpaolo Martino e con la partecipazione dell’attore e regista Marco D’Amore. A seguire, sonorizzazioni dal vivo degli Screen Tests di Andy Warhol e di Eraserhead di David Lynch con gli Orlok. Ingresso libero.

A Bitonto, dalle 21 nella Villa Comunale Giovanni XXIII, ultima serata del Bitonto Blues Festival. Aprono i The Rumblers, formazione che mescola jump blues, rock’n’roll e swing; a seguire i The Nebraska Experience, con uno spettacolo dedicato alla musica di Jimi Hendrix. I due concerti sono gratuiti.

Tra gli appuntamenti musicali più interessanti della provincia di Bari c’è anche Marina Rei, protagonista del Bari in Jazz a Gravina in Puglia. Il concerto è fissato alle 21 in Piazza Benedetto XIII, con ingresso libero. Per informazioni è disponibile il numero 366 3397036.

Ad Alberobello, invece, dalle 18 in Piazza Sacramento, ai piedi del Trullo Sovrano, FARM Festival propone “L’Essenziale”, con preparazioni dal vivo e conversazioni dedicate alla cultura alimentare, alla biodiversità, alle fermentazioni e alle produzioni del territorio. La serata si conclude con il concerto di Lumiero. Termine previsto alle 20.30, ingresso libero e nessuna prenotazione necessaria.

Nel nord Barese, Bisceglie ospita una delle serate più forti di Libri nel Borgo Antico. Sul palco di Largo Castello alle 19 Andrea Vitali, alle 19.45 Giuseppe Cruciani, alle 20.30 Enzo Iacchetti e, alle 21.30, l’evento-spettacolo “Francesco” con Aldo Cazzullo e Angelo Branduardi, accompagnati da Fabio Valdemarin.

Ad Andria prende invece il via la trentesima edizione del festival Castel dei Mondi. Alle 21.15 allo Spazio Duende, in via Trani km 2, va in scena 1.5.15 Affetti Collaterali, spettacolo della Compagnia del Sole dedicato alla controversa figura del chimico Fritz Haber e ai dilemmi etici legati alla ricerca scientifica. Per chi acquista il biglietto, la serata comincia già alle 20 con visita al nuovo spazio Duende, piccolo rinfresco e musica dal vivo di Livio Bartolo. Biglietti da 6 a 10 euro.

A Foggia, alle 21 nella Villa Comunale – Parco Karol Wojtyla, appuntamento con The Lodger – Molinelli dirige Hitchcock. Il film muto di Alfred Hitchcock viene proiettato con una colonna sonora originale eseguita dal vivo dall’Ensemble Spazio Musica e diretta da Roberto Molinelli. Lo spettacolo è gratuito.

Nel Brindisino, il nome di maggiore richiamo è quello di Antonello Venditti, atteso alle 21 all’Arena Bianca del Foro Boario di Ostuni con il tour “Daje! Live Summer 2026”. I biglietti sono ancora disponibili, ma con disponibilità limitata. Previsto anche un servizio di parcheggio dedicato al Foro Boario.

Sempre a Ostuni, per chi preferisce il teatro, alle 21 al Piccolo Anfiteatro Carlo Formigoni, in contrada Intendente, ultima replica de “Il Mercante di Venezia” della compagnia Te.Ti – Teatro dei Titani. Il biglietto costa 5 euro; informazioni al 376 0798264.

A San Michele Salentino è invece la giornata conclusiva del 24° Festival del Fico Mandorlato. In Piazza Marconi e nelle vie del centro proseguono stand, degustazioni e laboratori. La serata prevede il concorso dedicato all’incontro tra vini dolci pugliesi e fico mandorlato, una rappresentazione scenica diretta da Giuseppe Ciciriello e, intorno alle 22, il concerto conclusivo di Antonio Castrignanò.

A Casalini di Cisternino seconda e ultima giornata della 38ª Sagra dell’Uva. Dalle 20 spazio alla tradizione della vendemmia, ai prodotti tipici e alla musica. Tra gli elementi caratteristici della domenica c’è la sfilata dei carri allegorici dedicati alla civiltà contadina; ospiti musicali della serata gli Ionica Aranea. Ingresso libero, informazioni al 324 8329631.

Molto ricca anche l’offerta nel Tarantino. A Taranto, sul sagrato della Concattedrale Gran Madre di Dio, alle 20.30 è in programma “Pierdavide Carone in Sinfonia Mediterranea”. Il cantautore di Palagianello si esibirà con l’Orchestra Giovanile della Magna Grecia – Città di Taranto diretta dal maestro Piero Romano, in un programma che comprende musiche dello stesso Carone e di Lucio Dalla. La prenotazione è gratuita; informazioni al 392 9199935.

A Sava, alle 21 in Piazza San Giovanni, arrivano i Dik Dik per la terza edizione di Sava Racconta. Due ore tra musica e memoria dedicate a una delle formazioni storiche della musica leggera italiana, accompagnate dagli interventi di Toni Campa e del professor Roberto Bascià. Ingresso gratuito.

A Crispiano, dalle 20.30 in Piazza Madonna della Neve, torna il CABAFEST – Festival della ComiCittà, giunto alla diciottesima edizione, insieme al Premio Pugliese D.O.C. Sul palco, tra gli altri, Santino Caravella, Lia Cellamare, Max & Fede e Pietro Maggio; special guest Ignazio Deg. Previsto anche un riconoscimento alla carriera in memoria dell’attore Lucio Montanaro. La serata è a ingresso gratuito.

A Martina Franca, dalle 20.30 in Piazza d’Angiò, prosegue la Festa della Bombetta. Questa sera spazio alla dance con “Novanta per una Notte”, con Sandro Toffi, Marcello Danese, Roberto Lezzi, Marco Abati, Federica Memmola e le ballerine del Malè. Stand gastronomici e vini locali accompagneranno lo spettacolo, a ingresso libero. Info 328 8850332.

Nel Salento, uno degli appuntamenti di maggiore richiamo è a Salice Salentino. Dalle 18.30 continua “Verso – Salice Music and Wine”, con degustazioni, stand, mostre, libri e artisti di strada. Il momento centrale arriva in serata con l’incontro tra Eugenio Finardi e Raffaele Casarano, nell’ambito del Locomotive Jazz Festival. Tutto Finardi sarà preceduto alle 21.30 dall’esibizione di Claudio Covato. L’intero programma della manifestazione è a ingresso libero.

A Galatina, alle 21 nel Chiostro del Palazzo della Cultura, Peppe Servillo, Javier Girotto e Natalio Mangalavite presentano “L’anno che verrà”, rilettura in chiave jazz e d’autore delle canzoni di Lucio Dalla. L’ingresso è consentito dalle 20.30 e il biglietto costa 10 euro.

A Lecce, infine, alle 21.30 nell’Atrio dei Teatini, il Balletto del Sud presenta From Italy, with Love, spettacolo ideato e coreografato da Fredy Franzutti, costruito su musiche che vanno da Monteverdi, Rossini e Verdi a Mina, Battisti, Battiato, Vecchioni e Paolo Conte. Posto unico: 20 euro intero, 15 euro ridotto per under 25, over 65 e soci Pro Loco, 10 euro per studenti e personale dell’Università del Salento. Info 0832 453556.

Tra le scelte più forti della serata, quindi, Venditti a Ostuni è il grande concerto a pagamento; Marina Rei a Gravina, Finardi a Salice, Graziani e Tandoi a Bari, i Dik Dik a Sava e il Bitonto Blues Festival rappresentano alcune delle principali proposte gratuite. Per gli incontri culturali spicca Libri nel Borgo Antico, mentre Servillo-Girotto-Mangalavite a Galatina, Pierdavide Carone con l’orchestra a Taranto e il live score di Hitchcock a Foggia offrono tre formule musicali molto diverse.