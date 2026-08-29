Taranto-Potenza, dopo anni di lavori tornano i vecchi treni diesel

Dopo anni di lavori e disagi per l’elettrificazione, sulla linea ferroviaria Taranto-Potenza torneranno a circolare anche treni diesel. La novità entrerà in vigore dal 13 settembre e ha provocato la protesta della Filt-Cgil.

Secondo il sindacato, si tratta di un passo indietro rispetto alle aspettative create dagli interventi infrastrutturali e dall’introduzione dei nuovi convogli elettrici Pop.

Trenitalia ha spiegato che la soluzione sarà temporanea ed è determinata dal cedimento verificatosi in una galleria sulla linea Potenza-Foggia. La necessità di riorganizzare il materiale rotabile comporterà quindi l’utilizzo di mezzi diesel in alcune fasce della Taranto-Potenza.

Per la Filt-Cgil lucana la decisione rappresenta comunque una «beffa» dopo due anni caratterizzati da interruzioni, sostituzioni con autobus e forti disagi per pendolari e lavoratori.

Non tutti i servizi torneranno ai vecchi convogli: alcuni collegamenti continueranno a utilizzare i treni elettrici di nuova generazione. Ma proprio la presenza contemporanea di materiale moderno e mezzi diesel viene contestata dal sindacato.

La vicenda coinvolge direttamente Taranto e la mobilità tra Puglia e Basilicata, un collegamento importante per studenti, lavoratori e utenti dei servizi sanitari delle due regioni.