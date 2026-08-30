Puglia Nord, 242 posti di lavoro disponibili: boom dell’Ict

Sono 242 le persone che le aziende delle province di Bari, BAT e Foggia cercano di assumere nelle prossime settimane. È quanto emerge dal nuovo report WorkUP dedicato all’andamento del mercato del lavoro nella Puglia settentrionale.

La novità più significativa riguarda informatica e telecomunicazioni. La quota dell’Ict è salita fino a sfiorare il 10 per cento delle richieste complessive, mentre nei mesi precedenti era inferiore all’uno per cento.

Per rispondere alla domanda, i Centri per l’impiego di Bari, Modugno, Monopoli e Triggiano organizzeranno dal 21 al 25 settembre gli “ICT Job Days”, con colloqui dedicati a software, infrastrutture, cloud, cyber security e telecomunicazioni.

Tra gli altri settori con maggiore richiesta figurano servizi ludici e di intrattenimento, con 50 posti, artigianato, commercio, vendite e noleggio con 44, e servizi turistico-culturali con 37.

A queste opportunità si aggiungono i concorsi pubblici. La procedura RIPAM mette a disposizione 882 posti tecnici nelle regioni del Sud, dei quali 168 destinati ad amministrazioni pugliesi.

Il report evidenzia quindi una ripresa della domanda di personale dopo la pausa estiva e, soprattutto, una crescita delle professioni digitali.