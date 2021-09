Catturato dai carabinieri il rapinatore dell’Eurospin

È stato arrestato e condotto in carcere dai carabinieri della Stazione e del Nucleo radiomobile della Compagnia di Francavilla Fontana a poche ore dalla commissione del reato e dalla fuga, il 43enne francavillese che ieri sera ha rapinato il supermercato Eurospin di via Brindisi della Città degli Imperiali. Armato di una pistola poi risultata giocattolo, ha minacciato la cassiera, facendosi consegnare il denaro presente in cassa, ed è poi scappato a bordo di uno scooter.

Già nell’immediatezza del fatto, le forze dell’ordine erano sulle sue tracce,

anche grazie alle analisi delle registrazioni dell’impianto di video-sorveglianza di cui l’esercizio è dotato.

Sono stati posti sotto sequestro il ciclomotore, l’arma finta e gli abiti dell’uomo, gli stessi che indossava al momento del reato. Nessuna traccia, per ora, del denaro (ammontante a circa 1.200 euro).

Marina Poci