Cerignola: auto di lusso importate illecitamente, frode per 11 milioni

Fatture per operazioni inesistenti, firme false per la documentazione di immatricolazione, documenti di identità contraffatti: il tutto per importare dall’estero e commercializzare auto di lusso (Lamborghini, Porsche, Audi, Bmw, Mercedes), complessivamente 147, per un totale di 11 milioni di euro di frode allo Stato.

I Finanzieri della della Compagnia di Cerignola, coordinati dalla Procura della Repubblica del capoluogo dauno hanno eseguito 7 misure cautelari personali e 4 provvedimenti di sequestro preventivo, anche per equivalenti, sequestrando anche 3 immobili, 9 autovetture, disponibilità finanziarie e quote societarie.

Nel complesso sono state denunciate all’Autorità Giudiziaria 21 persone, tra cui 12 rappresentanti legali di autoconcessionarie e 5 titolari di agenzie di pratiche automobilistiche.

L’indagine si è avvalsa anche dell’acquisizione presso organi collaterali esteri della documentazione inerente l’importazione e la vendita di ha permesso di disarticolare un sistema fraudolento attuato dal titolare di una società cerignolana, con il concorso dei titolari di agenzie pratiche auto e di altre concessionarie con sedi in Puglia, Basilicata ed Umbria.

