Ciclisti travolti e uccisi a Terlizzi: sequestrato telefono all’automobilista

Con lo scopo di verificare se, negli attimi precedenti e/o concomitanti al sinistro, stesse utilizzando il dispositivo, la Procura della Repubblica di Trani ha disposto il sequestro del telefono cellulare del 30enne di Ruvo di Puglia che nella mattina di ieri, 3 agosto, ha investito e ucciso a bordo della propria Lancia Delta i ciclisti Sandro Abruzzese, di 30 anni, Vincenzo Mantovani, di 50, e Antonio Porro, di 70, tutti di Andria e componenti della sezione cittadina dell’Avis. Disposte anche le autopsie sui tre corpi, che si trovano nell’istituto di Medicina Legale del Policlinico di Bari in attesa che sia conferito il relativo incarico.

L’incidente si è verificato sulla provinciale 231 in direzione sud, vicino a Terlizzi: gli altri ciclisti del gruppo, scampati all’investimento perché si trovavano qualche centinaio di metri più dietro rispetto alle vittime, hanno riferito alle forze dell’ordine della velocità sostenuta a cui procedeva la Delta e della disperazione dell’automobilista che, resosi conto di quanto accaduto, avrebbe esclamato “che ho combinato?”.

L’uomo, che risponde di omicidio stradale plurimo, è stato sottoposto agli accertamenti di rito per capire se abbia assunto alcolici e/o sostanze stupefacenti prima di mettersi alla guida.

Marina Poci