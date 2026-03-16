Cinque auto in fiamme nella notte nel Barese: si indaga su una possibile regia unica

Notte di intenso lavoro per i Vigili del Fuoco nell’Area Metropolitana di Bari, impegnati in una serie di interventi per incendi che hanno coinvolto cinque auto tra Bitonto, Corato, Ruvo di Puglia e Terlizzi.

I roghi si sono verificati in un arco di tempo ristretto, tra l’una e le cinque del mattino, e in centri abitati molto vicini tra loro. Un elemento che sta inducendo a valutare anche l’ipotesi di un possibile collegamento tra gli episodi.

Al momento non viene esclusa alcuna pista e resta aperta la possibilità che dietro gli incendi possa esserci un’unica regia. Sulla sequenza di roghi sono in corso gli accertamenti per chiarire origine e responsabilità.