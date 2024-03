Corato festeggia Spiff: da migrante clandestino a genio della musica laureato al Conservatorio Piccinni

Spiff Onyuku è arrivato in Italia dalla Nigeria come migrante clandestino diversi anni fa, dopo un’infanzia segnata dalla povertà (una volta perso il padre, si è dovuto prendere cura della mamma) e un pericoloso viaggio attraverso il Niger e la Libia (in cui ha subito abusi e torture da parte dei trafficanti): accolto in un centro Sprar di Corato, si è integrato perfettamente nella società italiana, tanto da conseguire, il 13 marzo, la laurea di primo livello in musica elettronica presso il Conservatorio Niccolò Piccinni di Bari. La musica rappresenta per lui fuga, sogno, passione attraverso cui diffondere il suo personale messaggio di speranza e resilienza.

“Sono andato in forma ufficiale, insieme al consigliere comunale Eliseo Tambone, a congratularmi con lui, che con la sua storia testimonia come l’immigrazione sia la più grande opportunità di crescita sociale e di apertura culturale che le nostre città, oggi, hanno”, ha dichiarato il sindaco di Corato, Corrado De Benedittis.

Spiff Onyuku è oggi uno degli studenti più promettenti della scuola di musica elettronica del Piccinni guidata dal professor Francesco Scagliola, titolare della cattedra di Composizione Musicale Elettroacustica.

Marina Poci

