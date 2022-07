Covid, crescono ancora i positivi in provincia di Brindisi: 5.257

Aggiornamento settimanale dei dati sull’emergenza sanitaria nell’ultimo report a cura dell’Unità operativa di Epidemiologia del Dipartimento di Prevenzione della Asl, elaborato su fonte dati Sorveglianza integrata dei casi di Coronavirus Covid-19 in Italia – Istituto Superiore di Sanità. I casi comprendono i positivi accertati con tamponi molecolari e antigenici certificati.

Alla data del 3 luglio 2022 risultano positivi 5.257 soggetti, il 46% uomini e il 54% donne, con età media di 48 anni. I positivi sono così suddivisi per fasce di età: 672 nella fascia 0-18 anni, 3.284 tra 19-64 anni, 943 tra 65-79 anni, 258 negli 80 e oltre.

Per quanto riguarda la distribuzione per Comune i positivi sono 1.280 a Brindisi, 683 a Fasano, 371 a Francavilla Fontana, 365 a Mesagne, 331 a Ostuni, 251 a San Pietro Vernotico, 225 a Carovigno, 218 a Latiano, 205 a San Vito dei Normanni, 180 a Ceglie Messapica, 177 a San Pancrazio Salentino, 154 a Cisternino, 145 a Oria, 117 a San Michele Salentino, 103 a Villa Castelli, 95 a Torre Santa Susanna, 76 a Cellino San Marco, 70 a Erchie, 62 a Torchiarolo, 49 a San Donaci. I Comuni della provincia di Brindisi con i maggiori valori di incidenza cumulativa sono, nell’ordine, Torchiarolo, Oria, Brindisi, Cellino San Marco.

Nel periodo compreso tra il 24 febbraio 2020 e il 3 luglio 2022, i soggetti risultati positivi al test sono stati 113.777, con una incidenza cumulativa stimata pari a 2.913,95 casi x10.000 residenti. Dei 113.777 soggetti risultati positivi al test, il 54,1% sono donne e il 45,9% sono uomini e l’età media è pari a 40 anni.

Il tasso di letalità è pari allo 0,5%. All’aumentare dell’età si osserva un incremento di tale tasso. Sono 601 i decessi totali: 492 casi tra persone che hanno tra 70 e 90 anni e più; 67 tra i 60 e i 69 anni, 29 casi tra i 50 e i 59, 10 casi tra i 40 e i 49 e 3 nella fascia 30-39.