Csm: via libera della terza commissione a Emiliano come consulente, ora decide il Plenum

Con quattro voti favorevoli e due contrari, la terza commissione del Csm, presieduta da Marcello Basilico, ha approvato la delibera che autorizza Michele Emiliano, ex governatore della Regione Puglia, a ricoprire il ruolo di consulente della commissione speciale d’inchiesta sul lavoro irregolare del Senato. La decisione è stata presa a maggioranza (4 a 2).

Per il ritorno in magistratura di Emiliano come giudice a Benevento, invece, hanno espresso parere favorevole solo due componenti della commissione. La parola finale spetta ora al Plenum del Csm, che dovrà confermare o respingere le proposte della commissione.

Dal gennaio scorso, dopo la fine del suo mandato come presidente della Regione Puglia, Emiliano aveva ricevuto diversi dinieghi dalla terza commissione del Csm rispetto alle richieste avanzate dalla Regione per una nuova aspettativa finalizzata a mantenere il ruolo di consulente dell’ente.

La decisione del Plenum sarà quindi determinante per il futuro professionale di Emiliano, bilanciando le competenze acquisite nel ruolo politico con la sua carriera in magistratura.