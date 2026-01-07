Decaro proclamato governatore: “Riparto da zero per meritare quella fiducia”

«Sarò il presidente di tutti, anche di chi non mi ha votato, ma non sarò il presidente per tutti, perché questa regione merita il coraggio di saper dire anche no». Con queste parole Antonio Decaro ha tracciato la linea del suo mandato nel breve discorso pronunciato dopo la proclamazione ufficiale a presidente della Regione Puglia, avvenuta oggi in Corte d’Appello a Bari.

Decaro ha riconosciuto che alcune decisioni saranno «difficili e impopolari», rivendicando però la necessità di governare guardando al futuro e non al consenso immediato. «Chi governa pensando solo al consenso del giorno dopo rinuncia al futuro – ha detto – e io non voglio rinunciare al futuro della mia terra e della mia comunità».

Nel suo intervento, il neo presidente ha ribadito l’attenzione prioritaria alle persone: «Sarò il presidente dei pugliesi prima che della Puglia, perché cercherò di mettere sempre al primo posto le persone».

Decaro ha poi richiamato il lungo percorso che lo ha portato alla vittoria elettorale, sottolineando il peso della responsabilità ricevuta: «È trascorso più di un mese da quel consenso straordinario che mi ha portato a diventare presidente di questa regione: una grande fiducia, una grande aspettativa, una grande responsabilità». Da oggi, ha aggiunto, «si riparte da zero», con l’impegno a riconquistare ogni giorno la fiducia dei cittadini «lavorando con dedizione e passione».