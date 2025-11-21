Disturbi dell’apprendimento, all’IC Santa Chiara il progetto “Accanto a te”

L’Istituto Comprensivo Santa Chiara annuncia l’avvio del progetto #Accanto a te, un’iniziativa di sensibilizzazione e supporto sui disturbi dell’apprendimento e sull’inclusività effettiva degli alunni con disturbi dell’apprendimento, rivolta all’intero Istituto Comprensivo. L’invito è esteso alle famiglie e a chiunque voglia partecipare, nel limite dei cento posti a sedere.

L’iniziativa si pone l’obiettivo di sostenere gli studenti con certificazione di DSA nel loro processo di crescita, affrontando tematiche importanti come la compilazione del PDP, gli strumenti compensativi e il supporto psicologico.

L’Istituto dimostra così ancora una volta attenzione e sensibilità nei confronti delle problematiche legate all’inclusività effettiva degli alunni con neuro divergenze e con diversabilità in classe, offrendo un percorso di sensibilizzazione che di fatto favorisce il successo scolastico e non solo di tutti gli studenti.

#Accanto a te prevede una serie di incontri e attività con esperti qualificati, che hanno offerto in maniera del tutto volontaria la propria disponibilità, dimostrando grande sensibilità e attenzione verso questa tematica.

Di seguito il calendario degli incontri:

• 12 dicembre 2025: “Il PDP fatto a 4 mani, la legge 170/2010” con le prof.sse Veronica D’Aprile e Viviana Rosato;

• 9 gennaio: “Intelligenza Artificiale e DSA” con le prof.sse Tecla Impagnatiello ed Eleonora Semeraro;

• 23 gennaio: “DSA e relazioni sociali in classe” con la Dott.ssa Ilaria Caselli, psicologa specializzata in DSA;

• 13 febbraio: “DSA, autostima e gestione delle ansie da prestazione” con la Dott.ssa Ilaria Caselli, psicologa specializzata in DSA;

• 27 febbraio: “Speciale docenti. DSA in classe: da ‘problema’ a risorsa” con la Dott.ssa Federica Del Giudice, psicologa specializzata in DSA;

• 13 marzo: “La nostra storia: genitori e docenti si parlano e si ascoltano” con la Dott.ssa Ilaria Caselli, psicologa specializzata in DSA;

• 27 marzo: “Speciale genitore. Come essere risorsa vera” con la Dott.ssa Marietta Bianco, Mental Coach;

• 10 aprile: “Il doposcuola: un sostegno da ‘fuori…classe'” con la Dott.ssa Federica Del Giudice, psicologa specializzata in DSA;

• 8 maggio: “Speciale esami. ‘Siamo pronti!'” con la Dott.ssa Marietta Bianco, Mental Coach;

• 22 maggio: “Arrivati a questo punto…” Evento finale.

L’IC Santa Chiara ringrazia vivamente gli esperti e professionisti per il loro prezioso contributo e si augura che questo progetto possa rappresentare un punto di riferimento per la comunità scolastica e un esempio di impegno e dedizione verso l’inclusività e la diversità per tutta la città.