Domenica di sangue sulle strade pugliesi: morti due motociclisti in due diversi incidenti

Domenica di sangue sulle strade della Puglia, con due incidenti mortali che hanno coinvolto motociclisti nelle province di Taranto e di Lecce.

Il primo incidente è avvenuto alla periferia del capoluogo jonico, in zona Lido Bruno: Damiano Carrieri, tarantino, 37 anni, ha perso la vita in seguito a uno scontro frontale con un’auto condotta da una donna. Dopo il violento impatto, il motociclista è stato immediatamente soccorso e trasportato in ospedale, ma purtroppo le lesioni riportate si sono rivelate fatali e l’uomo è deceduto poco dopo il ricovero in Rianimazione dell’ospedale Santissima Annunziata. La donna alla guida dell’auto ha riportato lievi ferite.

Il secondo tragico incidente si è verificato sulla strada tra Lecce e Vernole, dove Cosimo Simone, 36 anni, residente a Mesagne, ha perso il controllo della moto per cause ancora da accertare, finendo fuori strada e perdendo la vita sul colpo.

In entrambi i casi le forze dell’ordine stanno indagando per ricostruire cause e dinamiche dei sinistri.