Donna foggiana uccisa a bastonate e sepolta nel giardino in Brasile

Era originaria della provincia di Foggia Antonella De Rosa, la 43enne uccisa ad Araquari, in Brasile, dall’ex marito, sul quale pendeva un divieto di avvicinamento che la donna aveva ottenuto dal Tribunale: l’uomo ha confessato di averla uccisa a bastonate il 26 febbraio scorso e di averla sepolta, il giorno successivo, nel giardino di casa. Ha dichiarato che l’omicidio è scaturito da legittima difesa, in quanto De Rosa l’avrebbe aggredito con una spranga. Sono stati i vicini di casa, al corrente della conflittualità coniugale, ad allertare la polizia, temendo per la vita della donna e allarmati perché da diversi giorni era scomparsa.

La 43enne, dopo la morte del padre, si era trasferita prima in Toscana, a Montecatini Terme, con madre e sorella, e poi nella regione brasiliana del Norte Catarinense, dove aveva sposato un uomo del posto.

