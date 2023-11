Esplode un tubo d’acciaio: operaio di 38 anni muore in un oleificio

Un operaio di 38 anni, Raffaele Sardano, è morto in un incidente sul lavoro avvenuto questa sera alle 20 nel frantoio dell’azienda olearia “Agrolio”, sulla strada provinciale 231 tra Andria e Canosa di Puglia. L’uomo è stato investito dallo scoppio improvviso di un tubo in acciaio di un macchinario che filtra l’acqua dall’olio, forse per l’eccessiva pressione dell’aria.

Immediatamente soccorso dai sanitari del 118, per lui, purtroppo, non c’è stato nulla da fare: inutili i tentativi di rianimarlo.

Il macchinario sarebbe parzialmente andato a fuoco, tanto che sono stati allertati i vigili del fuoco, intervenuti sul posto, assieme ai carabinieri.

Sul posto sono intervenuti i poliziotti della Questura di Andria e della Scientifica che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente.