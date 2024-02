Evasione di Trani: catturato uno dei due detenuti, era nelle campagne di Barletta

È stato rintracciato e arrestato alla periferia di Barletta, nei pressi del Santuario della Madonna dello Sterpeto, uno dei due detenuti evasi nel primo pomeriggio di ieri, 17 febbraio, dal carcere di Trani: si tratta di Marwan Bassim, marocchino di 24 anni, ristretto da inizio febbraio, perchè ad Andria avrebbe rapinato, armato di coltello, un ragazzo del suo cellulare.

L’altro uomo, il 29enne Abdalake El Kadhir, anch’egli originario del Marocco, è ancora ricercato: è accusato di furto e danneggiamento, avvenuti a Terlizzi. Secondo quanto riferito, si sarebbe ferito durante la fuga in spiaggia, cadendo dagli scogli.

Nelle operazioni sono coinvolti Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria e Carabinieri: questi ultimi partecipano anche con il reparto speciale “Cacciatori”, composto da uomini altamente specializzati nella cattura dei latitanti. Le forze dell’ordine impegnate via terra sono coadiuvate da un elicottero AW139 del Reparto Operativo Aeronavale di Bari, velivolo di ultima generazione dotato di telecamere termiche capaci di rilevare la temperatura corporea.

I sindacati di Polizia Penitenziaria hanno ribadito la necessità di implementazione dell’organico, considerato che al momento dell’evasione un solo agente era impegnato a vigilare su più reparti e tenuto a espletare ulteriori incombenze.

Le forze dell’ordine hanno raccomandato la massima prudenza a chiunque venga in contatto con l’evaso, considerati i precedenti di reati contro la persona.

