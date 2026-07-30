Ex Ilva, Regione ed enti locali chiedono un piano straordinario per Taranto

Cresce la preoccupazione istituzionale per il futuro dell’ex Ilva e dell’intero territorio ionico. Il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, insieme ai rappresentanti della Provincia e dei Comuni di Taranto e Statte, ha incontrato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, per affrontare le conseguenze della recente decisione della Corte d’appello di Milano sull’attività dello stabilimento. Nel corso della riunione, gli amministratori pugliesi hanno rappresentato la necessità di tutelare contemporaneamente occupazione, ambiente, salute pubblica e prospettive economiche dell’area.

La richiesta rivolta al Governo è quella di predisporre un piano straordinario per Taranto, capace di accompagnare il territorio in una fase considerata particolarmente delicata. L’incontro si è concluso senza decisioni definitive ed è stato definito interlocutorio. Il ministro ha annunciato per la prossima settimana una serie di nuovi confronti con tutti i soggetti interessati, allo scopo di individuare soluzioni condivise. Resta quindi aperto il nodo della continuità produttiva, insieme alla necessità di garantire certezze ai lavoratori e risposte concrete alla comunità tarantina.