Leggi tutto" />

Corte dei Conti: “PNRR in Puglia, impegni elevati ma pagamenti ancora troppo lenti”

Condividi su

La Corte dei Conti richiama la Regione Puglia ad accelerare l’attuazione degli interventi finanziati con il Piano nazionale di ripresa e resilienza. Nella relazione introduttiva al giudizio di parificazione del rendiconto 2025, la presidente della Sezione regionale di controllo, Cinzia Barisano, ha evidenziato come i risultati conseguiti restino ancora limitati, soprattutto sul fronte dei pagamenti e quindi della concreta realizzazione delle opere.

Secondo i dati illustrati, al 31 dicembre 2025 risultava impegnato circa il 91% delle risorse complessive del PNRR destinate alla Puglia, mentre i pagamenti effettivamente effettuati si fermavano al 33% del valore dei progetti.

Le maggiori criticità riguardano le missioni con il peso finanziario più rilevante. La Missione 6 dedicata alla Salute, che rappresenta il 39,8% delle risorse, ha impegnato quasi tutti i fondi disponibili ma ha liquidato meno del 9% delle somme. La Missione 5, dedicata a Inclusione e coesione (21% delle risorse), registra impegni pari al 71,5% e pagamenti poco superiori al 31%. Migliore, ma ancora distante dagli obiettivi, la situazione della Missione 3 sulle Infrastrutture per una mobilità sostenibile (19%), che ha impegnato integralmente le risorse ma ha effettuato pagamenti inferiori al 59%.

Per la Corte dei Conti è ora indispensabile imprimere una forte accelerazione ai pagamenti, cresciuti nell’ultimo anno soltanto dal 21% al 33%, affinché gli investimenti previsti dal PNRR possano tradursi in opere, servizi e benefici concreti per cittadini, famiglie e imprese pugliesi.

Condividi su