La Notte della Taranta 2026 al via da Corigliano d’Otranto: venti tappe verso il Concertone di Melpignano

Prende il via il 30 luglio da Corigliano d’Otranto il festival itinerante 2026 de La Notte della Taranta, il percorso che, attraverso venti appuntamenti, accompagnerà il pubblico fino al Concertone finale di Melpignano, in programma il 22 agosto. L’edizione di quest’anno è dedicata al tema “Le vie del Mediterraneo”, un omaggio al mare come luogo di incontro tra popoli, culture, lingue e tradizioni.

L’inaugurazione sarà anche un momento di ricordo per Toni Nisi, storico tecnico e responsabile di produzione della manifestazione, scomparso di recente dopo anni di lavoro dietro le quinte del più importante festival di musica popolare del Salento.

Il programma della prima giornata si aprirà alle 19, nel Castello de’ Monti di Corigliano d’Otranto, con la presentazione ufficiale dell’edizione 2026. Interverranno il presidente della Fondazione La Notte della Taranta, Massimo Bray, i coordinatori artistici Renata Nemola e Fabio Chiriatti, l’assessora regionale alla Cultura e alla Conoscenza Silvia Miglietta e Annibale D’Elia, direttore del Dipartimento Cultura, Istruzione, Turismo e Diritti Civili della Regione Puglia.

Seguirà il concerto dell’Orchestra Sistema Musica Arnesano, affiancata dalle voci e dai danzatori under 35 della Fondazione La Notte della Taranta, in un appuntamento che valorizzerà il dialogo tra musica, danza e lingua grika, coinvolgendo le nuove generazioni nella trasmissione del patrimonio culturale salentino.

Dalle 20.30 il festival si sposterà in piazza Vittoria con “La scuola di danza”, progetto partecipativo guidato dai maestri e dai danzatori della Fondazione, e con la World Music Academy, che presenterà Suspiri, la creazione coreografica firmata da Fabrizio Nigro per sei interpreti. A chiudere la serata sarà il concerto dell’Orchestra Popolare La Notte della Taranta.

L’edizione 2026 culminerà il 22 agosto con il tradizionale Concertone di Melpignano, diretto dal maestro concertatore Ermal Meta, con le coreografie di Fredy Franzutti. Il festival itinerante è promosso dalla Fondazione La Notte della Taranta con il sostegno della Regione Puglia e del Ministero della Cultura, in collaborazione con l’Unione dei Comuni della Grecìa Salentina e l’Istituto Diego Carpitella, confermandosi uno dei principali appuntamenti dedicati alla musica popolare e all’identità culturale del Mediterraneo.