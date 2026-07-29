Turismo accessibile, tredici giovani con disabilità al lavoro nel Tarantino grazie al progetto “Terre dell’Uguaglianza”

Tredici giovani con disabilità provenienti da diversi Comuni della provincia di Taranto hanno iniziato un percorso di inserimento lavorativo grazie al progetto “Terre dell’Uguaglianza”, iniziativa finanziata nell’ambito del bando regionale Costa – Comunità ospitali per il turismo accessibile, promosso da Regione Puglia e Pugliapromozione per favorire un modello di turismo sempre più inclusivo e accessibile.

I ragazzi e le ragazze sono stati regolarmente contrattualizzati e stanno svolgendo un’esperienza professionale in diversi settori strategici per l’accoglienza turistica. Un ragazzo e una ragazza della cooperativa Logos e tre giovani della Fondazione Vanni Longo sono impegnati nei servizi di animazione, mentre altri otto, segnalati dalla cooperativa sociale Noi e Voi, operano nelle attività di comunicazione e ristorazione.

L’iniziativa si sviluppa attraverso un percorso di formazione “on the job”, affiancato da tutor esperti che accompagnano i partecipanti nell’acquisizione di competenze professionali e relazionali. L’obiettivo è duplice: favorire l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità e contribuire a rendere più accessibile l’offerta turistica del territorio.

Tra le attività previste figurano la realizzazione di menù in Braille, la produzione di materiali in Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA), la creazione di video promozionali tradotti nella Lingua dei Segni Italiana (LIS), la progettazione di segnaletica inclusiva e l’organizzazione di servizi di accoglienza pensati per persone con disabilità, famiglie e caregiver.

Coordinato dalla cooperativa Logos, il progetto coinvolge una rete di enti del Terzo settore, operatori economici e amministrazioni locali della provincia di Taranto, con l’obiettivo di costruire un sistema turistico capace di garantire pari opportunità di fruizione e, allo stesso tempo, creare concrete occasioni di crescita professionale e inclusione sociale per i giovani partecipanti.