Ex Ilva, schiuma giallastra dai tombini verso i canali: allertate Arpa e Guardia costiera

Una fuoriuscita di materiale schiumoso e giallastro sarebbe stata rilevata nell’area dell’ex Ilva di Taranto, nei pressi dell’Altoforno 2. A segnalarla è l’attivista Luciano Manna di VeraLeaks, che ha documentato l’episodio con una fotografia e ha chiesto verifiche agli enti competenti.

Secondo la segnalazione, il materiale sarebbe fuoriuscito nella mattinata di venerdì da un tombino situato sotto l’impianto dell’altoforno, proprio mentre a Milano arrivava la pronuncia della Corte d’Appello sul futuro dell’area a caldo dello stabilimento.

Manna ha comunicato di aver allertato Arpa Puglia e Guardia costiera per accertare la natura della sostanza e verificare eventuali conseguenze ambientali. La schiuma, infatti, sarebbe finita nei canali al servizio degli impianti, che al termine del loro percorso confluiscono nel Mar Grande di Taranto.

Al momento non è stata ancora resa nota la composizione del materiale né sono disponibili risultati di eventuali analisi. VeraLeaks torna così a sollevare la questione dell’impatto ambientale degli impianti siderurgici, chiedendo accertamenti sulla fuoriuscita segnalata.