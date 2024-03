Foggia: arrestata la badante che aveva tentato di uccidere l’assistita 98enne

È stata arrestata e condotta nel carcere di Foggia la badante egiziana di 58 anni che lo scorso 7 febbraio aveva stordito con un un corpo contundente, forse un soprammobile, la 98enne che assisteva, per poi farle ingerire acido muriatico. La donna, accusata di tentato omicidio, aveva a sua volta provato ad avvelenarsi con lo stesso liquido.

Entrambe sono state ricoverate a lungo presso il Policlinico Riuniti e attualmente si sono completamente ristabilite.

Ad allertare i soccorsi erano stati i vicini di casa, allarmati per le urla che hanno sentito provenire dalla casa.

Sin dall’inizio i sospetti della Polizia si erano concentrati sulla badante: al momento dell’aggressione, le due donne erano sole in casa e gli accertamenti successivi hanno consentito di escludere che altre persone siano entrate nell’abitazione.

Senza Colonne è su Whatsapp. E’ sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati

Ed è anche su Telegram: per iscriverti al nostro canale clicca qui