Francavilla, un morto per coronavirus: l’annuncio del sindaco Denuzzo

“Devo purtroppo comunicarvi la notizia del decesso di un nostro concittadino per le complicazioni insorte con il covid-19.

Rivolgo un pensiero di vicinanza ai familiari”: lo ha annunciato poco fa sulla sua pagina Facebook il sindaco di Francavilla Fontana, Antonello Denuzzo.

“I dati relativi a Francavilla Fontana descrivono un andamento dei contagi lineare (non esponenziale), ma registriamo un aumento quotidiano di casi che non possiamo sottovalutare”, continua Denuzzo. “In questo momento le persone che risultano essere positive nella nostra Città sono 17 e altre 28 si trovano in condizione di isolamento fiduciario. D’altra parte devo anche darvi la buona notizia della guarigione di altre 2 persone, una delle quali giovanissima. Dunque il dato aggiornato per Francavilla Fontana relativo ai guariti in questa fase è 4, complessivamente”.

(foto di Enzo Balestra)