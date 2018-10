Furto con speronamento, i due arrestati ottengono i domiciliari

Hanno ottenuto gli arresti domiciliari Daniele Lomartire e Gianluca Andriani, i due cognati brindisini arrestati a Carovigno dopo un inseguimento e lo speronamento di un’auto dei carabinieri. Il giudice per le indagini preliminari a seguito dell’interrogatorio degli arrestati, che hanno reso dichiarazioni completamente discordanti rispetto ai fatti, e ritenuto che a loro carico sussistono gravi indizi di colpevolezza, ha applicato nei loro confronti la misura coercitiva degli arresti domiciliari, con il divieto di comunicare per via telefonica o telematica con persone diverse dai familiari conviventi.

I due erano stati arrestati la sera del 5 ottobre dai carabinieri della compagnia di San Vito.