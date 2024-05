G7: moneta da 3 euro, con ulivo sul retro, per celebrare il vertice in Puglia

È stata emessa dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, con l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, una nuova moneta in argento, da collezione, per celebrare la settima presidenza italiana del G7: ha forma ettagonale e valore nominale di tre euro ed è stata prodotta con una tiratura di 4.000 pezzi. Si tratta di un pezzo creato dal maestro incisore Emanuele Ferretti, del quale reca la firma sul lato dritto, insieme alla scritta “Repubblica Italiana” e al monito “Verso il futuro”. Sul retro è invece rappresentato un ulivo, logo di questa edizione del vertice a marchio pugliese.

Senza Colonne è su Whatsapp. E’ sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati

Ed è anche su Telegram: per iscriverti al nostro canale clicca qui</a