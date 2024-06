G7, svelato il menù della cena inaugurale: pesce e prodotti tipici provenienti da tutta la Puglia

Mangeranno scorfano con pomodorini secchi ed erbe aromatiche, accompagnati da barattieri e pomodorini fiaschetto di Torre Guaceto, tortelli ripieni di gallinella, con julienne di pesce serra affumicato, filetto di dentice alle mandorle di Toritto e una crema di burrata di Andria con crumble di tarallo dolce e ciliegie ferrovia: a svelare il menù della cena inaugurale del G7, offerta dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel Castello Svevo di Brindisi, è Pierangelo Argentieri, il direttore di Tenuta Moreno, la struttura a cui è stata affidata l’organizzazione dell’evento.

Pesce, formaggi, frutta e verdure provenienti da tutta la regione per stupire i grandi del mondo prima dell’inizio vero e proprio dei lavori, che cominceranno il giorno successivo in quel di Borgo Egnazia (resort di lusso in cui la premier Meloni è già arrivata per sovrintendere agli ultimi ritocchi).

Le pietanze saranno accompagnate da vini locali (anche quelli di Masseria Li Reni, di proprietà di Bruno Vespa), poi l’amaro Carduus di Brindisi e il caffè Fadi, prodotto dalla torrefazione francavillese del gruppo Distante.

I leader del G7, i loro staff e i diplomatici saranno accolti in tre sale distinte.

