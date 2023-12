Gallipoli, deteneva in un garage 5 quintali di botti illegali: arrestato un 43enne

Più di 5 quintali di materiale esplodente, petardi e fuochi d’artificio sono stati sequestrati ieri, 13 dicembre, dai poliziotti del Commissariato di P. S. di Gallipoli in un garage di un immobile di un paese alle porte della città: parte di essi, di provenienza illegale, privi di certificazioni ed omologazioni italiane ed europee, erano pronti per essere venduti, mentre un’altra parte era in corso di fabbricazione.

Un 43enne con precedenti specifici è stato arrestato con l’accusa di detenzione di materiale esplodente illegale, confezionato e da fabbricare, ed omissione di denuncia all’Autorità.

Il materiale, sensibile a urti, sfregamenti e calore, era accatastato in un locale assolutamente non idoneo, con il rischio di un eventuale incidente e grave pericolo per l’incolumità pubblica.

Sul posto è intervenuto il Nucleo Artificieri della Polizia di Stato dell’Ufficio di Frontiera di Brindisi, oltre che di una ditta specializzata per il trasporto in sicurezza.

Marina Poci