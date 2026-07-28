Gargano, gli incendi hanno devastato circa 150 ettari

La vasta emergenza che ha interessato il tratto costiero tra Peschici e Vieste avrebbe distrutto circa 150 ettari di vegetazione. Dopo ore particolarmente difficili, la situazione è tornata sotto controllo, anche se sono proseguite le operazioni di bonifica dei piccoli focolai rimasti attivi. Il vento aveva spinto le fiamme verso campeggi, stabilimenti balneari e strutture ricettive, rendendo necessarie evacuazioni via terra e via mare. La litoranea è stata temporaneamente chiusa e numerosi turisti hanno dovuto lasciare spiagge e villaggi. Le autorità stanno ora valutando l’estensione dei danni e le possibili cause del rogo, sul quale pesa il sospetto dell’origine dolosa.