Il sindaco di Peschici in prima linea contro le fiamme

Durante l’emergenza incendi sul Gargano, il sindaco di Peschici Luigi D’Arenzo ha partecipato personalmente alle attività di spegnimento e assistenza. Il primo cittadino ha affiancato volontari, operatori antincendio e forze dell’ordine sin dalle prime ore della crisi, mentre le fiamme minacciavano il territorio costiero. D’Arenzo ha spiegato di averlo fatto come cittadino e volontario, prima ancora che come rappresentante istituzionale. Il suo intervento è diventato uno dei simboli della mobilitazione collettiva che ha coinvolto residenti, soccorritori e personale delle strutture turistiche. Superata la fase più critica, l’attenzione si concentra adesso sulla prevenzione e sulla tutela delle aree percorse dal fuoco.