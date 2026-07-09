Giochi del Mediterraneo, nuovi treni tra Roma e Taranto: collegamenti speciali ad agosto e settembre

Trenitalia potenzia i collegamenti ferroviari tra Roma e Taranto in occasione dei Giochi del Mediterraneo, con nuovi treni diretti e fermate intermedie a Foggia, Barletta e Bari. Il servizio sarà attivo nei giorni 13, 14, 21, 22, 23, 28, 29 e 30 agosto e il 4, 5 e 6 settembre.

Il treno partirà da Roma Termini alle 8.35, con arrivo a Taranto alle 14.36. Da Taranto la partenza è prevista alle 16.17, con arrivo nella Capitale alle 22.25.

“È un passaggio importante per Taranto e per la Puglia, che nelle prossime settimane accoglieranno migliaia di persone per una delle manifestazioni sportive più rilevanti del Paese”, dichiara il presidente della Regione, Antonio Decaro, auspicando che il servizio possa essere mantenuto anche dopo i Giochi.

Secondo Decaro, la tratta potrebbe risultare attrattiva per la comunità tarantina, anche alla luce dei lavori di ammodernamento sulla linea Bari-Napoli-Roma. Il governatore ha inoltre chiesto al ministro Matteo Salvini e a Trenitalia di valutare, compatibilmente con i cantieri in corso, un incremento dei collegamenti ferroviari tra Lecce e Roma.