Giochi del Mediterraneo, sopralluogo del Governo e dell’Ue negli impianti di Taranto

A poco più di tre settimane dall’inizio dei XX Giochi del Mediterraneo, Taranto ha accolto questa mattina una delegazione istituzionale di alto livello per verificare lo stato di avanzamento degli impianti che ospiteranno la manifestazione.

Al sopralluogo hanno partecipato il vicepresidente esecutivo della Commissione europea Raffaele Fitto, il ministro per lo Sport Andrea Abodi, il ministro per gli Affari europei Tommaso Foti, il commissario straordinario e presidente del Comitato organizzatore Massimo Ferrarese e il sindaco di Taranto Piero Bitetti.

La visita è iniziata dal centro tennis Magna Grecia ed è proseguita allo stadio del nuoto D’Ayala, al PalaRicciardi e allo stadio Erasmo Iacovone, interessato da un importante intervento di riqualificazione. Al termine del tour è prevista una conferenza stampa nell’area hospitality, durante la quale saranno illustrati lo stato dei lavori e gli ultimi preparativi in vista dell’evento.

I XX Giochi del Mediterraneo si svolgeranno dal 21 agosto al 3 settembre tra Taranto e altri comuni pugliesi. La manifestazione vedrà la partecipazione di oltre 4.000 atleti provenienti da 26 Paesi dell’area mediterranea, che si sfideranno in 33 discipline sportive. L’evento rappresenta uno dei più importanti appuntamenti internazionali mai ospitati dalla Puglia e sarà anche un’occasione per valorizzare le infrastrutture sportive realizzate o riqualificate grazie agli investimenti degli ultimi anni.