Trani, operaio di 59 anni muore in un cantiere: possibile malore

Un operaio di 59 anni, Michele Squeo, residente a Gravina in Puglia, è morto questa mattina mentre si trovava in un cantiere edile in via Malcagni, a Trani.

Secondo le prime informazioni, l’uomo avrebbe accusato alcuni malori prima di accasciarsi improvvisamente al suolo. Inutili i tentativi di soccorso.

Sul posto sono intervenuti le forze dell’ordine e il personale dello Spesal della Asl Bat. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e chiarire le cause del decesso.