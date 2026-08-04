Giovinazzo, sversamento di idrocarburi in mare: intervento della Guardia Costiera e rimozione della macchia in poche ore

Una macchia di idrocarburi è stata individuata nel primo pomeriggio di oggi, 4 agosto, lungo la costa nord di Giovinazzo, a poca distanza dalla riva. La segnalazione è arrivata alla Sala Operativa della Guardia Costiera di Molfetta, che ha immediatamente attivato le procedure previste per il contrasto all’inquinamento marino.

Sotto il coordinamento del Capo del Compartimento Marittimo di Molfetta, sono intervenuti i militari della Guardia Costiera di Giovinazzo e il battello CG312 della Guardia Costiera di Molfetta, impegnato nei controlli via mare per verificare l’eventuale presenza di ulteriori sostanze inquinanti.

In collaborazione con il Comune di Giovinazzo e con il supporto della Sezione Protezione Civile della Regione Puglia, attraverso la Sala Operativa Integrata Regionale, sono state attivate le operazioni di contenimento e rimozione dello sversamento, con il contributo dei volontari dell’Associazione Volontariato e Solidarietà A.V.S. Onlus di Molfetta.

L’intervento si è concluso nell’arco di poche ore, consentendo di limitare l’impatto ambientale e tutelare il tratto di costa interessato, particolarmente frequentato dai bagnanti in questi giorni estivi.

La Guardia Costiera ha avviato gli accertamenti per individuare i responsabili dello sversamento, anche attraverso i sistemi di monitoraggio del traffico navale e ulteriori controlli sul territorio.