Bari, al via la campagna contro i mozziconi in spiaggia: “Le cattive abitudini vengono a galla”

È partita dalla spiaggia barese di San Francesco la campagna di sensibilizzazione contro l’abbandono dei mozziconi di sigaretta sulle spiagge e in mare. L’iniziativa, dal titolo “Le cattive abitudini vengono a galla”, è promossa dal Comune di Bari e da Amiu Puglia, in collaborazione con il consorzio Erion Care.

Durante la giornata di lancio, gruppi di giovani volontari hanno incontrato i bagnanti per spiegare gli obiettivi della campagna, distribuendo materiale informativo e posacenere portatili. I contenuti dell’iniziativa saranno diffusi anche nei locali del litorale barese, coinvolti nella sensibilizzazione della propria clientela.

Alla presentazione hanno partecipato l’assessora comunale all’Ambiente Elda Perlino e la presidente di Amiu Puglia Antonella Lomoro, che hanno invitato gli operatori della costa a collaborare nella diffusione del messaggio.

«Le cicche non sono un rifiuto qualunque – ha spiegato Perlino – perché rilasciano sostanze nocive e favoriscono la dispersione di microplastiche nei nostri mari, con conseguenze sugli ecosistemi e sulla salute».

Lomoro ha ricordato l’impegno di Amiu Puglia nelle attività di sensibilizzazione ambientale: «Dall’inizio dell’anno abbiamo realizzato quasi 50 iniziative, oltre la metà dedicate alle coste cittadine. Anche un piccolo gesto può contribuire alla tutela dell’ambiente».