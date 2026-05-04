Grave incidente sulla provinciale 64: due giovani feriti, uno è in condizioni critiche

Un grave incidente stradale si è verificato nella tarda mattinata di oggi sulla strada provinciale 64, nei pressi di San Ferdinando di Puglia, nel nord Barese. Il bilancio è di due giovani feriti, entrambi in codice rosso, uno dei quali versa in condizioni particolarmente critiche.

Il ferito più grave è un 29enne del posto, ritrovato dai sanitari del 118 fuori dall’abitacolo del veicolo, privo di coscienza e con evidenti difficoltà respiratorie. Le sue condizioni hanno reso necessario l’intervento dell’elisoccorso, che ha provveduto al trasferimento urgente presso una struttura ospedaliera di Foggia.

Coinvolta nell’incidente anche una giovane di 24 anni, anch’essa residente a San Ferdinando di Puglia. La ragazza è stata soccorsa dal personale sanitario e trasportata in codice rosso in un ospedale della zona per ricevere le cure necessarie.

Secondo una prima ricostruzione, i due viaggiavano a bordo della stessa auto che, per cause ancora in fase di accertamento, è uscita di strada ribaltandosi. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.

L’episodio riporta l’attenzione sulla sicurezza stradale lungo le arterie provinciali, spesso teatro di incidenti anche gravi.