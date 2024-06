Gravina, volontario muore in chiesa travolto dal cancello del giardino

Un 49enne di Gravina in Puglia, Vincenzo Olivieri, è morto questa mattina, 9 giugno, intorno alle 10:30, nel giardino della parrocchia del Santissimo Crocifisso, nella quale era volontario: è rimasto schiacciato dal cancello che conduce all’area verde della chiesa, zona in cui si apprestava a svolgere attività di pulizia.

Inutili sono stati i soccorsi prestati dei sanitari del 118: l’uomo è morto sul colpo.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e il personale dello SPESAL (Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro) della Asl di Bari.

Il magistrato di turno ha disposto il sequestro del cancello (che, secondo le prime ricostruzioni, in fase di apertura sarebbe uscito dal binario di scorrimento), mentre il corpo dell’uomo è a disposizione della autorità giudiziaria che, nei prossimi giorni, potrebbe disporre l’autopsia.

Marina Poci

